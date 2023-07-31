Медведев обругал власти «разлагающегося трупа Украины» Медведев: во главе «разлагающегося трупа Украины» стоят недалекие манкурты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале назвал недалекими манкуртами власти «разлагающегося трупа Украины». По его мнению, страной управляют «загашенные клоуны», которые занимаются коррупцией.

Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев, — написал Медведев.

По его мнению, России выгодно, что украинские власти выдвинули нежизнеспособную «формулу мира», а «старший клоун» подписал запрет переговоров с Москвой. Медведев считает, что это позволит достичь целей спецоперации.

Накануне, 30 июля, Медведев обратился к россиянам по случаю Дня Военно-морского флота России. Он поздравил военнослужащих с праздником, а также призвал врагов молиться на российских солдат, которые, по его мнению, не дают начаться мировому конфликту.

До этого зампред Совбеза РФ навал решения Международного уголовного суда ничтожными для России. По его словам, Москва презирает данную инстанцию и желает ей скорейшей смерти.