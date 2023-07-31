Шойгу заявил о принятии дополнительных мер для защиты России от атак ВСУ

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Украина сосредоточилась на проведении террористических атак на фоне неудачного контрнаступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. По его словам, Киев атакует гражданскую инфраструктуру. Для защиты России принимаются дополнительные меры.

С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря, — заявил Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что дополнительные меры направлены на повышение защиты от атак с воздуха и моря. Кроме того, Вооруженные силы России в разы увеличили интенсивность ударов по военным объектам Украины. Некоторые из этих объектов обеспечивали проведение террористических актов на территории РФ, отметил Шойгу.

Министр обороны России также оценил потери Вооруженных сил Украины за прошедший месяц. По его словам, они составляют свыше 20,8 тысячи военнослужащих. С начала контрнаступления Киев потерял примерно 26 тысяч человек и три тысячи единиц вооружения, в частности 1244 танка и других боевых машин.

Как сообщалось ранее, экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» прямым попаданием уничтожил украинскую БМП на Запорожском направлении. Удар наносился управляемой ракетой.