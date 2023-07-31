«Хотелки Запада»: военэксперт объяснил желание ВСУ усилить контрнаступление Военный эксперт Матвийчук назвал пропагандой заявление об усилии контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Заявления телеканала CNN о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) удваивают усилия по прорыву обороны России на юге в рамках контрнаступления являются пропагандой и хотелками Запада, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это подтверждает, что Киев не решает военные вопросы самостоятельно.

Это хотелки Запада, пропаганда чистой воды. Они пишут и мотивируют свое население в том, что Украина должна вдвое увеличить усилия. Может ли Украина это сделать? Я заявляю однозначно, что нет. По пехоте ВСУ еще может что-то предпринять, но по вооружению - нет из-за огромных потерь. ВС РФ абсолютно господствует в воздухе, — сказал Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что Зеленского заставляют увеличивать усилия в направлении тех атак, которые указывает Запад.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что активные попытки ВСУ создать брешь в обороне России могут указывать на начало нового этапа контрнаступления. По его данным, украинские военные удваивают усилия по прорыву оборонительных рубежей на юге РФ.

До этого колумнист издания Telegraph Роберт Кларк призвал Украину ускорить контрнаступление до начала распутицы. По его мнению, украинским войскам предстоят недели ожесточенных боев. Вместе с этим на завершение наступления у ВСУ есть несколько месяцев.