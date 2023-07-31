Шойгу назвал потери ВСУ за месяц Шойгу заявил, что потери ВСУ за прошедший месяц составили более 20,8 тысячи военных

Фото: МО Украины

Потери ВСУ за прошедший месяц составили более 20,8 тысячи военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова передает Telegram-канал Минобороны. Он добавил, что Киев также потерял 2227 единиц вооружения, в том числе 10 танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.

За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, — сообщил Шойгу.

11 июля Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных. По его словам, с 4 июня Киев также потерял свыше трех тысяч единиц вооружения. Шойгу также заявил, что за время контрнаступления ВСУ уже было уничтожено 1244 украинских танка и других боевых машин.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что с начала российской спецоперации ВСУ имеют 400 тысяч безвозвратных потерь. По его словам, которые приводит URA.RU, вместе с ранеными, заболевшими и убитыми Украина потеряла в пределах 700–800 тысяч бойцов.