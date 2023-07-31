Российские военные уничтожили цех по производству дронов ВСУ под Харьковом Минобороны: ВС РФ уничтожили цех по производству дронов ВСУ под Харьковом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35 ВКС России

Российские военные уничтожили цех по производству украинских беспилотников в Харьковской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удар был нанесен по цеху в населенном пункте Великий Бурлук.

В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, — сказал Конашенков.

Кроме этого, вблизи населенного пункта Дачное в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Всего за сутки в результате действий служащих ВС РФ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были убиты около 710 украинских солдат, а также были уничтожены 57 единиц техники, сбит один самолет и 12 беспилотников.

Ранее в Минобороны заявил, что артиллерия группировки войск ВС РФ «Юг» поразила склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красное и Белая Гора в ДНР. По данным ведомства, на площадке в тот момент находились два БПЛА противника.