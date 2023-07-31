Пушилин рассказал об изменениях на Краснолиманском направлении Пушилин заявил, что на Краснолиманском направлении есть ежедневное улучшение

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Денис Пушилин

Ситуация на Краснолиманском направлении поменялась в хорошую сторону, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, есть продвижение вперед и ежедневное улучшение позиций, а Вооруженные силы Украины несут серьезные потери.

Там есть определенные успехи, наши подразделения продвигаются вперед, Вооруженные силы РФ добиваются определенного успеха, выбивая противника с ранее занятых позиций и буквально ежедневно практически улучшая свои позиции, — сказал Пушилин.

Ранее врио главы ДНР заявил, что российская армия вытеснила украинские подразделения из села Старомайорского, расположенного на Запорожском направлении. По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери. По словам врио главы региона Евгения Балицкого, районы сосредоточения украинских подразделений были выявлены разведчиками. После этого по противнику нанесли удар.