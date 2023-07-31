Попытка ВСУ форсировать Днепр вновь завершилась провалом ТАСС: российские военные помешали бойцам ВСУ форсировать Днепр

Фото: МО Украины

Военнослужащие Вооруженных сил России пресекли попытку бойцов ВСУ форсировать Днепр вблизи острова Малый Белогрудый в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Он уточнил, что в результате отражения нападения были убиты 10 украинских солдат, а также уничтожена одна лодка. Кроме этого, атака была отражена и вблизи острова Борщевой, там погибли пятеро человек и была уничтожена одна лодка.

За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены одна лодка и пять бойцов ВСУ в районе острова Борщевой. Пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе острова Малый Белогрудый, в результате огневого поражения уничтожены лодка и 10 бойцов ВСУ, — рассказали в экстренных службах.

Также в Херсонской области за сутки были убиты пять украинских солдат и уничтожены радиолокационная станция AN/TPQ-36, гаубица М777 и три позиции подразделений ВСУ.

29 июля военкор Юрий Котенок сообщил, что в Херсонской области ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр. По его словам, украинские военнослужащие пытались пересечь реку и закрепиться на левом берегу. Он отметил, что диверсионная группа ВСУ была обнаружена в районе островов и уничтожена.