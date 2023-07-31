В Кремле подготовили проект заявления после переговоров по Украине Песков: у РФ готов проект заявления после встречи Путина с африканской миссией по Украине

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Президент России Владимир Путин

Москва подготовила свой проект заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина с африканской миссией по Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что документ передан ЮАР, и та опубликует его, когда текст будет согласован.

Действительно, было понимание, что основные параметры дискуссии будут закреплены в совместном заявлении письменном, это не подписной документ. Поскольку организатором этой инициативы является [президент ЮАР Сирил] Рамафоса, российская сторона подготовила проект такого заявления, который был передан юаровской делегации до их отъезда из Петербурга. Как только будет совместное понимание, что текст согласован, юаровская сторона его опубликует, — заявил Песков.

Ранее в администрации Рамафосы cообщили, что Путин не пoедет в ЮАР на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ для участия в мероприятии заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвeрдил Песков. Шерпа южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал уточнил, что выступление Путина заплaнировано на 23 августа.

Позднее Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что пребывание в Москве для него важнее, чем пребывание на саммите БРИКС в ЮАР. Он подчеркнул, что поддерживает контакты с коллегами по межгосударственному объединению, в том числе с лидерами КНР и Индии.