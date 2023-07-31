Песков ответил на вопрос об атаке беспилотников на «Москва-Сити» Песков заявил, что после атаки на Москва-Сити меры безопасности усилены

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Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после атаки беспилотников на «Москва-сити» меры безопасности усилены, предпринимаются меры для усиления защиты. По его словам, которые приводит РИА Новости, это качается не только столицы, но и регионов.

Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам, — сказал Песков.

Он добавил, что безопасность граждан и государственных структур равноценна, это «понятие в одной плоскости».

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении попытки атаки Киева по Москве тремя дронами ВСУ. По данным ведомства, один украинский БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Одинцовском округе Московской области, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, впоследствии потеряли управление и упали на территории делового комплекса «Москва-Сити». Первый БПЛА упал на башню IQ-квартала в 03:20. В 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2». Людей из башни IQ-квартала эвакуировали. Сообщалось об одном пострадавшем.

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