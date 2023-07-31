Руденко: ВСУ пошли на прорыв обороны с двух направлений в Донбассе Военкор Руденко сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону у Авдеевки и Марьинки в ДНР

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорвать российскую оборону в зоне СВО, сообщил военкор Андрей Руденко. В своем Telegram-канале он уточнил, что активность противника зафиксирована у Авдеевки и Марьинки в Донецкой Народной Республике. В общей сложности на этом участке фронта ВСУ за сутки атаковали пять раз.

Обстановка на Авдеевском и Марьинском направлениях продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки враг предпринял пять попыток контратак на позиции ВС РФ, — рассказал журналист.

Он подчеркнул, что операция ВСУ успехом не увенчалась — российские войска успешно отразили удар, поразив противника огнем артиллерии.

По словам Руденко, за сутки с 29 на 30 июля украинские войска потеряли у Авдеевки и Марьинки три бронемашины, а также шесть солдат. Еще шестеро бойцов получили ранения.

Ранее также стало известно, что в ходе боестолкновений у поселка Работино на Запорожском направлении украинские войска потеряли пять единиц бронетехники, в том числе и американскую БМП M2 Bradley.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий уже сообщал, что ВСУ с утра 26 июля пытаются прорвать оборону в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка в Запорожской области. По его словам, украинская сторона несет значительные потери.