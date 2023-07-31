ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Новопетровка со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новопетровка в Валуйском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате атаки предварительно никто не пострадал, повреждения получили гараж и один из частных домов. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Гладков.

По словам губернатора, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники аварийных служб. Информация по разрушениям уточняется, однако известно, что осколками снаряда посекло фасад и выбило окна в одном из частных домов, подытожил Гладков.

В минувшее воскресенье глава Белгородской области сообщал об обстреле другого населенного пункта — поселка Прилесье. По словам губернатора, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. В результате атаки все укрепления, возведенные украинцами, были уничтожены. По данным Министерства обороны РФ, удары наносились реактивной системой залпового огня «Град».