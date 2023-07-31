Житель Херсонской области погиб под обстрелами ВСУ ТАСС: житель Алешек Херсонской области погиб под обстрелами ВСУ

Фото: МО Украины

Один человек погиб при обстреле украинскими военными города Алешки Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, которые цитирует ТАСС, суммарно за сутки по населенному пункту было выпущено 14 снарядов. О других последствиях обстрела он не рассказал.

Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Алешки — 14 снарядов. <...> В результате обстрела населенного пункта Алешки один мирный житель погиб, — подчеркнул работник экстренных служб.

Кроме этого, ВСУ выпустили девять снарядов по Новой Каховке, семь — по Великой Лепетихе, восемь — по Кардашинке, восемь — по Песчановке, и семь — по Каирам. Число пострадавших из-за обстрелов не называется.

В ночь на 31 июля Министерство обороны России сообщило, что бойцы ВС РФ уничтожают позиции ВСУ в районе Антоновского моста в Херсоне. По словам представителя ведомства, обстановка на данном участке фронта меняется в пользу группировки войск «Днепр».

За сутки до этого в Херсоне также гремели взрывы. В Херсонской области объявляли воздушную тревогу. При этом Воздушные силы Украины объявили об угрозе использования в регионе ударных беспилотников. Сигналы тревоги той ночью также звучали в Днепропетровской и Николаевской областях.