«Ланцет» уничтожил украинский ББМ в виде БМП-2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет»

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал кадры работы российских ВДВ, поразивших украинскую боевую бронированную машину (ББМ) в виде БМП-2. Точная атака была совершена с помощью ударного беспилотника «Ланцет».

Удар по технике противника был нанесен при поддержке российской воздушной разведки. Точную атаку удалось произвести благодаря оперативной работе расчёта сил беспилотных средств поражения. По неподтвержденной информации, в результате удара украинская сторона понесла потери в личном составе.

Ранее начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов сообщил, что буксируемую гаубицу M777 и пушку-гаубицу Д-20 уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» в районах Орехово и восточнее Павловки. Несколько украинских БМП подбили в районе Новоданиловки, уточнил он.

До этого Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщил, что ВС России уничтожили танк Leopard на Запорожском направлении беспилотником «Ланцет». По его информации, Вооруженные силы Украины начали передислокацию, снова готовясь к наступлению. Российская артиллерия тем временем уничтожает живую силу противника.