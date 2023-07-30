Российский «Ланцет» уничтожил Leopard ВСУ в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет»

ВС России уничтожили беспилотником «Ланцет» танк Leopard на Запорожском направлении, сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа Z». По его информации, Вооруженные силы Украины начали передислокацию.

Канал пишет, что ВСУ снова готовятся к наступлению, при этом техника, как правило, используется советского производства. «Архангел Спецназа Z» допускает, что у ВСУ осталось мало иностранного вооружения, поэтому к нему относятся экономно.

Российская артиллерия тем временем уничтожает живую силу противника. По военной технике работает авиация, говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» поделился сразу тремя роликами, демонстрирующими работу российского дрона «Ланцет» в зоне проведения СВО. По информации канала, беспилотник поразил финский БТР ХА-180 на Запорожском направлении, а также танк ВСУ на Харьковском направлении. Кроме того, «Ланцет» уничтожил вражескую БМП под Артемовском.

Также ранее в Сети появились кадры, на которых российский танк в одиночку разгромил восемь украинских бронемашин. Экипажу с позывным «Алеша» удалось уничтожить по меньшей мере два танка и шесть броневиков ВСУ на Запорожском направлении.