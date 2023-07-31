ВС России уничтожили на Запорожском направлении Leopard и несколько БМП Минобороны: ВС России уничтожили на Запорожском направлении Leopard и несколько БМП

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Танк Leopard 2

Подразделения группировки ВС РФ «Восток» за сутки на Запорожском направлении уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицу M777 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских сил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов. По его словам, немецкая бронетехника не устояла против ракетного комплекса возле села Работино.

Огнем артиллерии в районе Работино уничтожена станция РЭБ ВСУ, противотанковым ракетным комплексом уничтожен танк Leopard. Гаубичной артиллерией уничтожен склад боеприпасов в Малых Щербаках, — рассказал офицер.

Он добавил, что буксируемую гаубицу M777 и пушку-гаубицу Д-20 уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» в районах Орехово и восточнее Павловки. Несколько украинских БМП подбили в районе Новоданиловки, уточнил Чехов.

Ранее Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщил, что ВС России уничтожили танк Leopard на Запорожском направлении беспилотником «Ланцет». По его информации, Вооруженные силы Украины начали передислокацию, снова готовясь к наступлению. Российская артиллерия тем временем уничтожает живую силу противника, отмечается в публикации.