Три человека погибли во время удара ВСУ по магазину в селе под Запорожьем Балицкий: три человека погибли во время удара ВСУ по селу Басань в Запорожской области

Фото: t.me/BalitskyEV

Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. В своем Telegram-канале он уточнил, что под обстрелом оказалось село Басань, что к юго-востоку от Орехова. В результате попадания боеприпаса в местный магазин погибли три человека, еще 15 — получили ранения.

Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших, местные жители, гражданские. Около 15 человек пострадали, — рассказал Балицкий.

Он уточнил, что пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, однако под завалом все еще находится 12-летний ребенок. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали населенный пункт Ржевка, что к юго-востоку от столицы региона. Пострадавших в результате атаки нет, однако имеются повреждения получила линия электропередачи. Кроме того, в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Кроме того, украинские артиллеристы обстреляли село Новопетровка в Валуйском городском округе и поселок Прилесье в Краснояружском районе.