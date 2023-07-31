Эксперт рассказал о новой системе обнаружения и подавления беспилотников Эксперт Марьюшкин: W20 – это детектор-подавитель, заглушающий GPS-сигнал

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Систему обнаружения и подавления украинских беспилотников W20 представили в Общественном штабе по защите москвичей. Образец представляет собой детектор-подавитель, заглушающий GPS-сигнал и сигнал управления, который использует оператор БПЛА, завил NEWS.ru член экспертного совета ЦОИ, специалист по противодроновым устройствам Павел Марьюшкин. Инновационная разработка способна обнаруживать наиболее массовые типы дронов. Она станет одной из составных частей инициативы «Московский купол безопасности».

Естественно, такая система не панацея. В Москву прилетают и другие, более сложные и дорогие беспилотники, но говорить, что она не нужна — невозможно, потому что это упрощает задачу, — отметил Марьюшкин.

По словам эксперта, W20 способна обнаруживать дроны с расстояния от 5 километров, в зависимости от своей модификации. Устройство может стать дополнением системы ПВО в городской среде.

Если нехороший человек в ближайшем Подмосковье захочет запустить что-то попроще, чем дрон самолетного типа, пролетающий тысячу километров, то лучше такие системы и дальше развертывать, — подчеркнул Марьюшкин.

Презентация системы состоялась в рамках совещания по вопросам создания «Московского купола безопасности», организованного Первым заместителем руководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрием Гусевым.

Ранее на Москву была совершена уже четвертая с начала мая атака украинских БПЛА. Несколько управляемых дронов врезались в офисные здания в элитном деловом комплексе «Москва-Сити», повредив фасады двух башен, также был ранен один охранник. Журналист NEWS.ru пообщался с очевидцами атаки беспилотников.