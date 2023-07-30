«Расхерачить всех к чертям»: что говорят жильцы «Москва-Сити» после взрыва Журналист NEWS.ru пообщался с очевидцами атаки беспилотников в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве

Рано утром 30 июля украинские беспилотники совершили атаку в центре Москвы. Несколько управляемых БПЛА врезались в офисные здания в элитном деловом комплексе «Москва-Сити». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотники повредили фасады двух офисных башен, также был ранен один охранник. Здания были эвакуированы. Что думают жильцы «Москва-Сити» об атаке беспилотников, что произошло во время взрыва и почему люди не хотят возвращаться в свои квартиры — в специальном репортаже NEWS.ru.

«Он летел дальше. Людям просто повезло»

Дырку в здании элитного бизнес-центра было видно еще с Дорогомиловского моста. На асфальте валялись корпоративные бумаги, комплекс оцепили полиция и МЧС. Пострадавших, впрочем, нет, кроме охранника одного из офисов — атака беспилотников пришлась на раннее утро, когда еще никто не успел выйти на работу.

Здесь так пуляют салюты, что каждый день как взрыв, — рассказывает жительница «Москва-Сити» Валентина. — Я не слышала этих бухов, но страшно сейчас очень. Мне кажется, это только начало. Ужас только начался.

После вопроса о том, какие меры следует принять, женщина начинает нервничать и уходит: «Нужно спецоперацию эту закончить — и всё».

Прохожие увлеченно подходят к зданию и фотографируют разрушения от БПЛА. За ними бдительно посматривает страж порядка с автоматом. Атака БПЛА в центре Москвы! Когда еще такое увидишь? Как сообщает Минобороны, всего беспилотников было три.

«Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сказано в сообщении. Потеряв управление, дроны упали в нежилые здания. В Минобороны назвали произошедшее террористической атакой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве

«Расхерачить их всех к чертям собачьим! Вообще всех, после такого не жалко, — комментирует атаку мужчина с семьей. — Он летел дальше. Людям просто повезло — и всё».

Житель одного из зданий рассказал, что во время взрыва он и его семья сильно испугались, а его соседи сразу покинули свои квартиры и уехали. Он тоже планирует уехать после случившегося на дачу и остаться там на какое-то время.

Многие поуезжали, прыгнули в машины и уехали, потому что неизвестно, как дальше будет. А мы вот боялись. Никто не спал, сразу начались звонки. Потом второй прилет пришел, стало страшно. Произошло всё в районе четырех часов утра. Вообще мы надеялись, что они нас защищают, как говорили, купол ПВО. Говорят, что сбили, но мне кажется, что они и летели сюда — это же сердце столицы.

Мужчина предположил, что «у нас получается ответка за ответкой»: «Туда [на Украину] прилетело, мы попали, они обратно и так далее. С семьей думаем временно на дачу переехать».

Глядя на высокие башни «Москва-Сити» удивляешься, как беспилотникам удалось пройти сквозь этот стеклянный лабиринт. В какое здание летел боевой дрон и что было его целью? В это же время в Московской области, по сообщениям Telegram-каналов, сбили еще несколько беспилотников.

Жители Одинцовского и Красногорского районов, предположительно, слышали четыре хлопка в небе. Ранее 24 июля Москву также атаковали украинские беспилотники. Дмитрий Медведев предложил в качестве ответных мер на атаки БПЛА выбирать ВС РФ для своих ударов нестандартные цели.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве

«Приходит осознание спецоперации»

К вечеру движение в «Москва-Сити» полностью восстановили. Ремонтные бригады быстро устраняют последствия повреждений после взрыва БПЛА. Их не так много — следы от осколков на стене, разбитые окна, выбитые ударной волной балки, несколько поврежденных этажей.

Это ужасно — какое-то осознание спецоперации приходит, это самый центр Москвы, очень дорогой район. То, что сюда было совершено нападение, — ужасно. Неужели этот район никак не охраняется? Тут же куча блогеров живет... охрана должна быть очень серьезная! — говорит Марина, молодая девушка с цветными волосами. — Скорее всего, это повторится. За себя не страшно — страшно за Москву.

Как сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, беспилотники могли быть отправлены как с территории Украины, так и из Подмосковья. Спящие ячейки и украинские диверсанты постоянно выявляются и возможно, что маршрут полета дрона был заложен заранее.

Он не исключил, что атака могла быть приурочена к Дню ВМФ России, который отмечается 30 июля. «Сейчас ВСУ получают много дронов из-за границы и из импортной составляющей делают свои. Однако, на мой взгляд, эффективность применения этих дронов падает», — заключил военный эксперт.

Рядом с поврежденным зданием стоит мужчина, участвовавший, по его словам, в боевых действиях на Донбассе в 2014, 2015 году. Теперь он волей случая оказался у комплекса «Москва-Сити»: пришел на работу утром, а здание уже оцеплено. «Самое главное, что люди не погибли! Я сам с Донбасса, воевал в 2014, 2015 году. В августе снова поеду туда в командировку, уже обо всем договорился», — комментирует мужчина, разглядывая здание через солнцезащитные очки.

Вот и до нас немножко добралось. Надеюсь, это последняя атака. Все засыпано стеклом, обшивкой, даже чьи-то бумаги валяются, мы работаем в другом здании напротив. Мне лично не страшно, я думаю, второй раз он сюда не прилетит, — говорит очевидец прилета.

«Люди напуганы, неприятно получать такие новости»

Возле места второго взрыва на скамейке сидит молодой парень, который эвакуировался вместе с остальными жильцами дома. Ночью они проводили с друзьями вечеринку в одной из башен «Москва-Сити» и даже не поняли, что это была атака БПЛА. Думали, салют. Другие жильцы приняли падение беспилотника за звук проезжающих машин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Я. конечно, в ужасе, — делится работница одного из офисов Лаура. — С утра приехала посмотреть, что произошло. С нашей стороны повреждений, к счастью, нет. Сейчас все мои мысли только об этом — безопасно ли здесь? Вроде бы центр — самое безопасное место, но получается, что это не так. Люди напуганы. Неприятно с утра получать такие новости — вставать, бежать, смотреть, есть ли жертвы. Нужны меры по защите граждан, надеюсь, это больше не повторится.

Были ли целью сбитых украинских беспилотников башни делового центра, на данный момент неизвестно. Однако в одном из поврежденных зданий находятся офисы федеральных министерств, такие как Минцифры, Минэкономики и Минпромторга.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что такие атаки будут повторятся. «Реагировать в любом случае будут военные. Они наверняка уже знают план. Думаю, уже есть понимание, как действовать. Это беспрецедентный случай, но, я думаю, нам надо быть готовыми, что такие моменты, к сожалению, могут быть», — предупредила она.

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