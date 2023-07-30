ВСУ атаковали дронами «Москва-Сити»: кадры последствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Утром 30 июля Москву в очередной раз атаковали беспилотники. Дроны появились в районе «Москва-Сити» и подмосковном Одинцово. По данным Telegram-канала Mash, первый БПЛА упал на башню IQ-квартала в 03:20. В 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2», пишет канал.

Людей из башни IQ-квартала эвакуировали. По предварительной информации, в результате ЧП в небоскребе никто не пострадал. Позднее ТАСС сообщил, что в результате атаки ранения получил охранник башни «Око-2». Подробности о состоянии мужчины и характере полученных им травм не раскрываются.

Кроме того, Mash писал, что около трех-четырех часов утра стали появляться сообщения о работе ПВО в Одинцовском районе. В связи с ЧП столичный аэропорт Внуково был закрыт для вылетов и прилетов.

В Минобороны назвали произошедшее террористической атакой. Там также подтвердили, что дронов было три. По данным ведомства, один из них был сбит средствами ПВО, еще два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

NEWS.ru делится кадрами последствий утренней атаки.