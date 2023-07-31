«Рыбарь» объяснил установку боновых заграждений в районе Крымского моста «Рыбарь»: заграждения установили у Крымского моста для защиты от атак со стороны моря

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Установка боновых заграждений в районе Крымского моста должна частично обезопасить подступы к транспортному объекту, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». Авторы канала также полагают, что это снизит вероятность повторения диверсий.

«Рыбарь» отмечает, что эффективность боновых заграждений была доказана в ходе отражения атак на Севастополь. Канал отмечает, что периодически безэкипажные катеры пытаются попасть в бухты города, но подобные конструкции позволяют задержать беспилотники до их уничтожения.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными боновыми заграждениями, предназначенными для защиты от надводных и подводных дронов. По информации канала, в перспективе конструкции будут защищать мост на всей его протяженности.

30 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто. О причинах перекрытий не сообщалось. В ночь на субботу, 29 июля, движение по мосту перекрывали трижды. До этого транспортный объект закрывали 27 июля. 24 июля движение по мосту останавливали четыре раза, а 22 июля — дважды.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области.