Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь

Фото: Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте. Ранее его останавливали в пятницу, 28 июля, в 23:34 мск и в субботу, 29 июля, в 03:04 мск. Причины, почему движение вновь перекрыто, не называются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Крымский мост 17 июля был атакован двумя морскими беспилотниками. Из-за повреждений организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе, из-за чего движение порой приостанавливают. Подобные меры носят временный характер. В предыдущий раз мост закрывали 27 июля. 24 июля движение по мосту останавливали четыре раза, а 22 июля — дважды.

Ранее сообщалось о начале работы нового участка альтернативного маршрута в Крым. Движение на нем контролируется военной полицией и подразделениями Росгвардии. Пропускные пункты работают в штатном режиме.