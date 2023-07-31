В Таганроге сохраняется введенный после теракта режим ЧС

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В Таганроге продолжает действовать режим ЧС, который ввели после удара украинской ракеты, передает РИА Новости. В агентстве также сообщили, что на месте теракта ведется разбор завалов.

По информации Минобороны России, украинские военные атаковали жилую инфраструктуру Таганрога ракетой комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант. Снаряд был сбит средствами противовоздушной обороны. При падении обломков ракеты было повреждено несколько зданий. В ведомстве назвали атаку террористическим актом со стороны Украины.

По словам главы города Андрея Фатеева, среди 22 пострадавших естьребенок. В момент взрыва он ехал на велосипеде, с которого в результате ЧП упал. В больнице остаются девять человек с различными травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести.

Утром 30 июля украинские беспилотники атаковали столицу, под удар попал район «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позже в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов ВСУ был сбит, еще два подавлены.