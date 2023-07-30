Число пострадавших при ударе украинской ракеты по Таганрогу возросло Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22

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Число пострадавших при перехвате украинской ракеты в Таганроге в Ростовской области увеличилось до 22, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Фатеев. Он уточнил, что среди них есть ребенок. Минобороны РФ заявляло, что 28 июля в городе упали обломки перехваченной в воздухе ракеты.

По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения. В том числе один ребенок (обратился на следующей день), — написал Фатеев.

В момент взрыва ребенок ехал на велосипеде, с которого в результате ЧП упал.

Сейчас в больнице находятся девять человек с различными травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести, отметил Фатеев.

Градоначальник добавил, что от девяти жителей приняли заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС. Семь человек проконсультировали по этому вопросу.

От 18 таганрожцев приняли заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

По информации Минобороны России, украинские военные атаковали жилую инфраструктуру Таганрога ракетой комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант. Снаряд был сбит средствами противовоздушной обороны. При падении обломков ракеты было повреждено несколько зданий. В ведомстве назвали атаку террористическим актом со стороны Украины.