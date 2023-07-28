Минобороны заявило об ударе ВСУ по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

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ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Таганрога переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200, заявило Минобороны РФ. По информации в Telegram-канале ведомства, украинский снаряд был перехвачен в воздухе российскими средствами ПВО.

Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога, — говорится в сообщении МО РФ.

В результате украинского удара есть пострадавшие среди мирных жителей, несколько городских зданий получили повреждения, добавили в ведомстве.