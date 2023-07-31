Вашингтон поддержал идею переговоров по Украине в Саудовской Аравии

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Государственный департамент США

США выступили за многосторонние переговоры по Украине в Саудовской Аравии. Американская сторона также планирует принять участие во встрече, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга.

Разумеется, мы поддерживаем данный саммит, — заявил он.

Он добавил, что в Вашингтоне в первую очередь обращают на то, чтобы Киев был представлен на мероприятиях по дипломатическому решению украинского конфликта. Однако Миллер не стал оглашать список государств, которые будут принимать участие в грядущем форуме.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что страна поддерживает инициативу Саудовской Аравии по проведению переговоров по Украине. Предварительно они могут пройти в начале августа в Джидде.

В свою очередь официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине достойны положительной оценки. По его словам, Россия будет следить за встречей.

О планах Саудовской Аравии провести встречу по украинскому конфликту стало известно 29 июля. The Wall Street Journal сообщил, что на переговоры были приглашены высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России среди них нет.