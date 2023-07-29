Саудовская Аравия хочет провести мирные переговоры по Украине WSJ: Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине

Фото: МО Украины

Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине, сообщает The Wall Street Journal. По информации газеты, на встречу, которая должны пройти в Джидде, были приглашены высокопоставленные чиновники из 30 стран, но России в их числе нет.

Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины, — говорится в материале.

На переговорах по Украине также может присутствовать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств обсуждал возможные пути урегулирования украинского конфликта. По словам российского лидера, Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению диалога по украинской проблеме.

Глава государства добавил, что весной 2022 года, когда российские войска были отведены из-под Киева, украинские власти отказались от переговорного процесса с Россией. Теперь, по словам Путина, миротворческий процесс полностью зависит от Киева.