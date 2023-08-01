Серия взрывов прогремела в Харькове

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сразу несколько взрывов прогремели в Харькове, написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По его словам, произошло как минимум три взрыва в Шевченковском районе.

Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три, — заявил Терехов.

Согласно интерактивной карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области в 23:55 по московскому времени была объявлена воздушная тревога. Также сообщается минимум об одном взрыве в Сумской области.

По информации сайта Страна.ua, в Харькове после взрывов произошли перебои со светом.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры ранее сообщала о повреждении военного объекта в Харькове в результате обстрела. По данным ведомства, российской армией был поражен склад Вооруженных сил Украины. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города. Отмечается, что на складе возник пожар, площадь которого составила около 200 квадратных метров. В Минобороны РФ не подтвердили информацию о нанесении ударов по объектам в Харькове.

Глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее призвал украинцев закупить генераторы к зиме. По его словам, в компании не исключают блэкаутов из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, поэтому гражданам необходимо подготовиться.