Украинцев предупредили о возможных блэкаутах Глава правления «Укрэнерго» Кудрицкий призвал украинцев готовить к зиме генераторы

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, поскольку неизвестно, будут ли предстоящей зимой блэкауты, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, сейчас лучше провести техобслуживание генераторов и закупить для них горючее.

Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму, — подчеркнул топ-менеджер «Укрэнерго».

Он добавил, что в настоящее время компания ведет ремонт поврежденного оборудования и модернизирует инфраструктуру. При этом в предстоящий холодный период украинцам нужно быть готовыми к любым сценариям.

Директор украинского национального Центра исследования энергетики Александр Харченко ранее рекомендовал соотечественникам запастись топливом для электрогенераторов. Он призвал граждан Украины готовиться к непростому отопительному сезону и предупредил, что наступающая зима окажется сложнее предыдущей.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина энергетических объектов в стране подверглась различным повреждениям вследствие ракетных ударов. Он отметил, что некоторые элементы инфраструктуры были полностью уничтожены. В конце июня компания «Укрэнерго» отмечала сокращение доступных мощностей, необходимых для стабильного обслуживания населения.