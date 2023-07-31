Госдеп: украинские власти вольны сами выбирать цели для ударов против РФ

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Украинские власти вольны в выборе своих целей для ударов против России, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга. Так он прокомментировал атаки беспилотников ВСУ по Москве.

Решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной, — ответил Миллер на вопрос об отношении Вашингтона на недавние удары украинских беспилотников по гражданским объектам России.

Кроме этого он подчеркнул, что американская администрация «не дает разрешения» ВСУ наносить удары за пределами территории Украины. По словам Миллера, такие решения Киева Белый дом «не поддерживает».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США являются спонсором террористических планов Украины. Так он прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $400 млн. По словам Антонова, Белый дом вступил на тропу войны и больше не в силах остановиться, а его действия находятся за гранью морали и здравого смысла.

При этом недавно стало известно, что часть поставленного США ВСУ вооружения была похищена преступными организациями и торговцами оружием. Часть украденного впоследствии удалось вернуть украинской разведке.