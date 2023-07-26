Антонов назвал США спонсором украинского терроризма Посол России Антонов: США спонсируют террористические планы Украины

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Военная помощь США Украине приводит ко все большим страданиям и смертям, американские стратеги спонсируют террористические планы Киева, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение американской администрации направить Украине очередную военную помощь на сумму $400 млн. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, Вашингтон, ступив на путь войны, не в силах остановиться, его действия находятся за гранью морали и здравого смысла.

США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины. Лицемерно разглагольствуют о «помощи» республике. <...> Единственное, чего добиваются Соединенные Штаты, — еще большего количества человеческих страданий и смертей. <...> Вместо того чтобы трезво оценить происходящее, местные стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников. Например, продолжать атаки на Крымский мост, который не является военным объектом, так как давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ, — сказал Антонов.

Американская администрация 25 июля утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. Туда вошли боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS, ЗРК Patriot. Кроме того, на Украину отправятся 32 БТР Stryker, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, авиаракеты Hydra-70, БПЛА Hornet и 28 млн патронов.

Ранее в США заявили, что часть переданного Украине вооружения и амуниции была похищена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием.