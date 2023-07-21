В США заявили о хищениях поставленного Украине оружия CNN: часть переданного Западом Украине оружия была похищена

Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Th/Keystone Press Agency/Global Look Press

Часть переданного Украине странами Запада вооружения и обмундирования была похищена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием, сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона. Впоследствии украинским спецслужбам удалось частично вернуть украденное.

Согласно данным американского ведомства, летом 2022 года злоумышленники, которые выдавали себя за сотрудников гуманитарной миссии, похитили бронежилеты на сумму около $17 тысяч. Бойцами добровольческого батальона было украдено 60 винтовок и порядка одной тысячи патронов к ним. Похищенное они намеревались продать на черном рынке, отметили в Пентагоне.

В отчете говорится, что Киев не смог провести требуемый мониторинг конечного использования военной техники, поставленной США Украине в 2022 финансовом году. При этом возможности Пентагона отслеживать и контролировать все переданное американское вооружение в соответствии с законом о контроле за экспортом снаряжения, затруднены из-за ограниченного присутствия США в стране.

Ранее американские СМИ предупреждали, что бесконтрольными поставками оружия Украине власти США создают угрозу терактов в своей стране. Существует риск того, что оно будет украдено потенциальными террористами из числа действующих на Украине наемников или окажется на черном рынке, отмечали журналисты.