Кремль разошелся с Захаровой в оценке ударов по Москве Песков: Кремль не видит общего у атак дронов на Москву и теракта 11 сентября

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Кремль не видит общего у атак дронов на Москву и теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. До этого такое сравнение провела представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, Киев повторил удар по башням-близнецам, атакуя гражданский объект — «Москва-Сити».

Нет, [Кремль аналогию] не видит, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Сегодня, 1 августа, в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

До этого, 30 июля, деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда в результате происшествия повреждения получили фасады на двух офисных башнях. Как выяснилось, пострадал и офис Минэкономразвития, в связи с чем сотрудников ведомства перевели на удаленный режим работы.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал России больше неопознанных дронов, краха и гражданских конфликтов. По его словам, боевые действия скоро окончательно переберутся на территорию РФ.