«Тяготясь и желая отдохнуть»: контрактник покинул часть и получил срок В Томске военный суд приговорил контрактника к шести годам колонии за побег из части

Фото: shutterstock.com

Младшего сержанта, самовольно оставившего воинскую часть, приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Томского гарнизонного военного суда. Мужчина служил по контракту, но в итоге решил самовольно оставить часть в июне 2022 года. Позже он не вернулся на службу и в момент объявления частичной мобилизации. Задержали военного 3 марта 2023 года, приговор вынесли 31 июля.

Тяготясь исполнением повседневных служебных обязанностей и желая отдохнуть от их исполнения, с целью временно уклониться от прохождения военной службы 16 июня 2022 года самовольно оставил расположение воинской части, проводя в дальнейшем время по своему усмотрению, — говорится в судебном решении.

Суд установил, что об объявленной частичной мобилизации военный «достоверно знал».

Ранее в Ярославской области 35-летний местный житель написал заявление в полицию из-за того, что мать не отпускает его в зону спецоперации на Украине. Мужчина намеревался заключить контракт с Минобороны и служить в ВДВ. Россиянин работает штукатуром и живет с матерью. В армии он не служил из-за проблем с сердцем, но теперь мужчина решил последовать примеру соседа, который отправился в зону СВО добровольцем. Он собрался пойти в военкомат, но не нашел дома свой паспорт. Выяснилось, что мать спрятала документ.