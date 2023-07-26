Россиянин пожаловался в полицию на мать, не отпускавшую его на СВО Житель Ярославской области написал заявление на мать, возражавшую против его участия в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославской области 35-летний местный житель написал на мать заявление в полицию из-за того, что она не отпускает его в зону спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина намеревался заключить контракт с Минобороны России и служить в десантных войсках.

Россиянин работает штукатуром и живет с матерью. В армии он не служил из-за проблем с сердцем. Однако в какой-то момент мужчина решил последовать примеру своего соседа, который отправился в зону СВО добровольцем.

Он собрался пойти в военкомат, но не нашел дома свой паспорт. Выяснилось, что мать спрятала документ, считая, что сыну не следует становиться контрактником, раз он был признан негодным к срочной службе. После того как мужчине не удалось договориться с матерью, он пожаловался на нее в полицию.

В июне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в новых добровольцах для участия в специальной военной операции на Украине нет необходимости. По его словам, каждые сутки страна «получает полк» контрактников — договор с армией заключают в среднем по 1336 человек. Министр добавил, что в общей сложности контракты с ведомством подписали 114 тысяч человек.