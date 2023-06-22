Шойгу сообщил, нужны ли армии новые добровольцы Шойгу: в новых добровольцах для СВО нет необходимости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В новых добровольцах для участия в специальной военной операции на Украине нет необходимости, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Каждые сутки страна «получает полк» контрактников — договор с армией заключают в среднем по 1336 человек, отметил он. Трансляцию совещания ведет сайт Кремля.

Всего контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек, к концу июня Россия сформирует резервную армию, а в ближайшее время — армейский корпус, сообщил министр. Они получат более 3700 единиц техники.

В сутки у нас поступает на контракт 1336 человек в среднем, каждые сутки. Это фактически мы получаем каждые сутки полк. Плюс к этому по технике 112 единиц в среднем каждые сутки мы получаем. <...> По контракту на сегодняшнее утро набрано 114 тысяч человек, это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тысячи — это добровольцы, — сказал Шойгу.

Сегодня стало известно, что еще четыре добровольческих формирования, участвующих в военной операции на Украине, оформили контракты с Министерством обороны РФ. Общее число таких подразделений превысило 20.

50 добровольцев народных дружин в Курской области прошли обучение под руководством инструкторов Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Из них будет сформирован мобилизационный резерв для обеспечения самообороны.