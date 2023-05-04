Киев обвинил Москву в инсценировке атаки на Кремль Подоляк: атака Кремля беспилотниками — инсценировка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Атака беспилотников на Кремль является инсценировкой, заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на это указывают опубликованные в Сети видео, а также то, что российское руководство не сразу сообщило о произошедшем.

Кремль, дрон, два организатора на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов — инсценировка. Абсолютно, — написал Подоляк.

Ранее он предположил, что атаковавшие Кремль дроны могли быть запущены российскими «силами сопротивления». Подоляк также добавил, что Украина ведет «исключительно оборонительную войну». По его словам, атака на Кремль не решает никакой военной задачи.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.