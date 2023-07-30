Дроны ударили по «Москве-Сити» и Крыму: как ВСУ атакуют РФ 30 июля Ночью украинские беспилотники атаковали Москву и Крым

Фото: NEWS.ru

Повреждения и разбитые стекла в здании делового центра «Москва-сити» в результате атаки украинских беспилотников

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утром 30 июля украинские дроны атаковали Москву. Ночью беспилотники ВСУ также пытались атаковать Крым. Губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-кагале заявил об обстреле села Зерново Суземского района. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке Москвы дронами

Утром 30 июля несколько украинских дронов атаковали Москву. Первые сообщения о взрывах в городе поступили около 03:00 мск. В это время в башню «Москва-Сити» попал беспилотник, после чего на уровне пятого-шестого этажей прогремел взрыв. По данным СМИ, речь идет о здании бизнес-центра «Око-2». Звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в 50-этажном здании IQ-квартала в центре Москвы произошел хлопок. В результате были выбиты стекла на 11 этаже. Обломки беспилотника и стекла лежат около входа в здание пожара не последовало. По информации Telegram-канала «112», площадь обрушения остекления на башне IQ-квартала составила 20 квадратных метров, на автомойке CrystalCity — 40 кв.м.

Также ТАСС сообщил об одном пострадавшем. По предварительной информации, им оказался охранник башни «Око-2».

Telegram-канал Shot написал, что система ПВО сбила дрон в Одинцово. Очевидцы слышали минимум три взрыва над городом в 03:30. Информации о разрушениях на земле и пострадавших нет.

На фоне атаки беспилотников аэропорт Внуково был закрыт на вылет и прилет. В настоящее время все ограничения сняты, аэропорт работает в обычном режиме.

Как отреагировали Собянин и Минобороны

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил ночную атаку украинских БПЛА на столицу. Он заявил, что в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях «Москва-Сити».

Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась совершить террористическую атаку на объекты в Москве тремя БПЛА. Один дрон был сбит средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, украинские дроны рухнули на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Как ВСУ атаковали беспилотниками Крым

Минобороны России сообщило, что ночью ВСУ пытались атаковать Крым 25 беспилотниками. В Telegram-канале ведомства сказано, что 16 дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), остальные девять — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Девять украинских беспилотников не достигли целей и потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. В результате пресеченной атаки украинских сил пострадавших и разрушений нет, отметили в военном ведомстве.

Также по данным Минобороны, всего за сутки российские средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника. Они были нейтрализованы в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка в ЛНР, Сладкое, Старомихайловка в ДНР.

Как ВСУ обстреляли Брянскую область

Губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-кагале заявил об обстреле села Зерново Суземского района. По его словам, в результате атаки поврежден один дом, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – семь артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – восемь. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе из миномета обстрелена окраина села Богун-Городок – установлено девять прилетов снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор добавил, что в Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый. Всего зафиксировано семь прилетов снарядов. Обошлось без последствий.

«В Краснояружском районе по окраине села Поповка выпущено десять артиллерийских снарядов, по территории между селами Репяховка и Колотиловка – четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Графовка – шесть. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков.⠀

Губернатор отметил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано четыре прилета снарядов. По хутору Марьино и селу Красное выпущено по пять минометных боеприпасов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Что известно об атаке ВСУ в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отразили все атаки ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, российские военнослужащие уничтожают силы противника на подступах к первой линии обороны. Ситуация находится под контролем.

По сведениям репортера ВГТРК Андрея Руденко, ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле гражданской инфраструктуры в городе Токмаке Запорожской области. По словам Руденко, в результате атаки один мирный житель погиб, еще один пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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