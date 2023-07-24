Целили в Минобороны? Почему дроны ВСУ снова долетели до Москвы Украинский БПЛА не долетел до здания Минобороны России 150 метров. По мнению эксперта, цель запуска дронов — отвлечь внимание ПВО РФ от зоны СВО

Фото: АГН «Москва»

Рано утром 24 июля Москву вновь атаковали украинские беспилотники. Один из них упал в районе станции МЦК «ЗИЛ», второй — в Хамовниках, рядом со зданием Министерства обороны России. По данным ведомства, оба дрона были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава Минцифры Украины Михаил Федоров пообещал, что подобных атак на Москву будет больше. NEWS.ru узнал, почему БПЛА пролетели сотни километров и остались «невидимыми», в каких районах столицы наиболее опасно жить в случае новой гипотетической атаки дронов.

Какие районы Москвы атаковали беспилотники 24 июля

Утром 24 июля стало известно, что один украинский беспилотник упал на территории Даниловского района на юге Москвы, в окрестностях станции МЦК «ЗИЛ». Он попал в офисное здание на проспекте Лихачева: на верхних этажах бизнес-центра выбило окна с разных сторон здания.

Второй беспилотник попал в здание на Комсомольском проспекте, 17, в районе Хамовники, примерно в 150 метрах от здания Минобороны РФ и в десятках метрах от одного из корпусов Военного университета имени Александра Невского. На записи с места ЧП видно, что в нескольких магазинах выбиты стекла, повреждена крыша одного из домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 24 июля в 4:00 были зафиксированы удары беспилотников по двум зданиям. По его словам, никто не пострадал. Градоначальник пообещал максимально быстро помочь устранить все последствия. В Киеве случившееся назвали «специальной операцией, проведенной Главным управлением разведки Минобороны Украины».

Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: Агентство «Москва» На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: Агентство «Москва» На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: Агентство «Москва» На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: Агентство «Москва» На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы Фото: NEWS.ru На месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в высотное здание на проспекте Лихачева на юге Москвы

Сколько раз Москву атаковали беспилотники

Прилет БПЛА в Москву 24 июля — третий по счету за 2023 год. Первый раз беспилотники долетели до столицы РФ в ночь на 3 мая. Тогда два БПЛА попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков расценил случившееся как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина накануне Дня Победы». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в тот раз заявил, что произошедшее было инсценировкой, президент Украины Владимир Зеленский также отрицал причастность Киева к атаке на Кремль.

В следующий раз Москва подверглась атаке БПЛА 30 мая. Тогда, по данным Минобороны РФ, в столицу прилетели восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все они были сбиты. Пять БПЛА уничтожили с помощью зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», еще три подавили средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице были повреждены из-за атаки дронов: БПЛА попали в жилые дома на Ленинском проспекте, на проспекте Вернадского на западе Москвы, на Профсоюзной улице в районе Коньково на юго-западе и на улице Атласова в Новой Москве. Люди серьезно не пострадали.

Фото: NEWS.ru

Какие типы БПЛА атакуют Москву

Председатель Консультативного совета КБ «Эколибри» и глава Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин рассказал в деталях, какой тип беспилотников использовался в атаке на Москву. По его мнению, речь идет о модели, созданной по схеме «утка», — когда у летательного аппарата горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

«[Москву атаковали] снова с помощью среднеразмерных беспилотников, построенных по аэродинамической схеме „утка“. Аппараты имели двигатель внутреннего сгорания и крыло размахом 4–5 метров, а значит, стартовали с территории Украины», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что аналогичные БПЛА атаковали российскую столицу 30 мая и Краснодар 26 мая. Дальность их полета может составлять от 400 до 1000 км, а стоимость каждого аппарата можно оценить в сумму $30–200 тысяч.

Почему РЭБ может не среагировать на БПЛА

Как сообщил Алексей Рогозин, радиоэлектронные подавители дронов для аппаратов, созданных по схеме «утка», «в целом бесполезны»: «Единственный способ эффективного им противодействия — сбивать».

После попытки атаки дронов на Кремль в начале мая он отмечал, что «никакой технической проблемы обеспечить полет беспилотного самолета на дальность даже в 1000 км нет». По словам Рогозина, это «решается наличием двигателя внутреннего сгорания, автопилота за $2000, крыла с большим удлинением и топливного бака литров на 20».

В беседе с NEWS.ru военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что средства РЭБ работают эффективно. Однако в отличие от БПЛА они не успевают столь быстро совершенствоваться.

«Конечно, задача ставится, чтобы они до Москвы не долетали, и я думаю, что со временем она будет решена, учитывая, что, например, в Крыму было нейтрализовано 17 беспилотников, 14 из которых подавили с помощью РЭБ. Это говорит о том, что система РЭБ может эффективно защищать от беспилотников и позволит полностью создавать „купола“ над Москвой, Петербургом и другими крупными городами», — полагает Кнутов.

По словам эксперта, модернизировать беспилотники «в сто раз проще, чем совершенствовать станцию РЭБ или зенитно-ракетный комплекс».

«[В словах Рогозина] речь идет, по-видимому, об украинском БПЛА „Бобер“, который выполнен по схеме „утка“ и способен нести кумулятивный заряд советской разработки КЗ-6. Он может поднять груз до 20 килограммов и, по украинским данным, имеет дальность полета до 2 тысяч километров. Возможно, РЭБ по такому беспилотнику работает не очень эффективно», — предположил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

Видны ли современные украинские БПЛА системам ПВО

Военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что «это вряд ли были советские беспилотники». По мнению эксперта, БПЛА сбили благодаря системам РЭБ.

«Такие дроны являются неприятной целью для ПВО. Они небольшие, летят на низкой высоте. У них слишком низкая радиоотражающая способность для средств ПВО. Дроны были погашены средствами РЭБ, у них была цель, но они не долетели», — полагает Дандыкин.

«Продвинутые» особенности прилетевших в Москву беспилотников он связывает с большими техническими возможностями западных союзников Киева. «У американцев появились продвинутые дроны, которые могут лететь на расстояние 1000 км и более», — пояснил Дандыкин.

Собеседник NEWS.ru считает, что «создать сплошную линию обороны непросто из-за большой протяженности границы». По мнению Дандыкина, у России «больше возможностей», чем у Украины, но «направлений больше: нужно прикрывать Брянск, Белгород, Курскую область, новые территории и Крым».

Какие объекты в Москве могли быть целями БПЛА ВСУ

По словам Алексея Рогозина, перед украинскими беспилотниками в Москве «стоит вопрос целей атаки здания Минобороны и других критических объектов глубокой ночью».

«Цель сегодняшних атак не только в устрашении и дестабилизации, но и в том, чтобы заставить оттянуть дополнительные силы ПВО и РЭБ с прифронтовой зоны ближе к Москве», — добавил Рогозин.

Юрий Кнутов также считает, что в столичном регионе беспилотники ВСУ «в первую очередь нацелены на военные объекты»: «Если мы говорим о Подмосковье, то это штабы, органы управления, воинские части, а если о Москве — то здания Минобороны РФ, Генштаба и другие военные цели».

Собеседник NEWS.ru добавил, что нередко дроны сбиваются с курса и попадают в гражданские объекты, расположенные либо рядом с военными целями, либо на пути следования к ним. Значит, в случае гипотетической атаки дронов наиболее опасными местами могут быть локации (в том числе жилые дома), расположенные рядом с постройками или территориями оборонного назначения.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве

Как растет производство БПЛА в Москве

На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что производство дронов в столице выросло в четыре раза. По его словам, главная задача в развитии производства БПЛА — «создать необходимый уровень технологического суверенитета».

«Москва для этого многое делает. Например, мы участвовали в разработке и утверждении Стратегии развития беспилотной авиации. <...> Открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка „Руднево“. Подписали в июне и июле соглашения с 11 регионами о развитии беспилотных систем. <...> Производство БПЛА в столице выросло более чем в четыре раза», — говорилось 22 июля в Telegram-канале Собянина.

Глава музея ПВО Юрий Кнутов полагает, что рост производства дронов, скорее всего, связан с потребностями оборонного ведомства.

«На фронт требуется большое количество беспилотников. Это расходный материал. Дорогие беспилотники самолетного типа — довольно сложные системы многоразового использования, а всякие квадрокоптеры уничтожаются довольно быстро. По ним бьют просто из автоматов, поэтому их хватает на небольшой период времени, после чего нужны новые», — пояснил Кнутов.

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