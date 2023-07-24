Утренняя атака беспилотников на Москву: что известно об ударах

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Утром 24 июля Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Москву. В результате произошедшего обломки аппаратов попали в два нежилых здания. Никто не пострадал.

Где упали украинские беспилотники

Первые сообщения об атаке беспилотников по российской столице появились после 04:00 часов. Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей начали сообщать о прилетах неизвестных летательных аппаратов по Москве. В небе над столицей прогремели взрывы, о чем сообщили жители Юго-Западного и Южного административных округов. По их словам, произошло не менее трех взрывов.

Позже телеканал «360» сообщил о взрыве в здании офиса в районе станции МЦК «ЗИЛ». В результате прилета на верхних этажах выбило стекла окон. Речь идет о высотке на улице Лихачева. В здании, в частности, находится магазин «Леруа Мерлен». Позже департамент транспорта Москвы перекрыл дорогу на улице Лихачева.

Следом стали появляться сообщения о падении осколков беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве. Отмечается, что дрон упал недалеко от здания Министерства обороны России. Департамент транспорта Москвы перекрыл дорогу по Комсомольскому проспекту.

После взрыва, как рассказал один из очевидцев телеканалу «360», у всех автомобилей в округе сработала сигнализация. По его словам, спустя одну-две минуты в небе появилось черное облако дыма. По звуку было похоже на взрыв большого газового баллона.

Заявления властей и профильных ведомств

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений нет. При атаке дронов никто не пострадал.

Также Министерство обороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка Вооруженных сил Украины осуществить «террористическую атаку» двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы.

По данным ведомства, беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение. Минобороны РФ также подтвердило отсутствие пострадавших.

Что рассказывают об атаке в Сети

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в результате падения беспилотника в Москве на Комсомольской улице был поврежден жилой дом. В здании выбило окна, а также были повреждены витрины магазинов на первом этаже.

Telegram-канал «112» показал кадры с места падения беспилотника на Комсомольском проспекте. По данным канала, в результате удара была разрушена кровля двухэтажного здания.

Другие атаки ВСУ на Россию

Днем ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Полевые Новоселки Брянской области. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела пострадал один житель села. Мужчина получил осколочные ранения.

В тот же день, 23 июля, Украина обстреляла поселок Теткино в Курской области. Как сообщил губернатор области Роман Старовойт, в регионе было зафиксировано 16 прилетов. Осколками повредило крыши двух домов.

Также Вооруженные силы Украины совершили атаку на поселок Краснооктябрьский. В результате обстрела никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи. Поселок временно остался без электричества. Кроме того, частично было обесточено село Веселое.

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