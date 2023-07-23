В Крыму задержали поджигателя машин Киселева: как ВСУ атакуют РФ 23 июля В Крыму задержали поджигателя машин журналиста Дмитрия Киселёва, ВСУ обстреляли Белгородскую область и ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о серии обстрелов по территории региона. Кроме того, украинская армия утром 23 июля нанесла несколько ударов по Донецкой Народной Республике, а Telegram-канал SHOT сообщил о задержании поджигателя машин журналиста Дмитрия Киселёва. Накануне группа российских военных корреспондентов попала под обстрел в Запорожье. В результате погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, еще двое сотрудников «Известий» получили ранения. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что в Белгородском районе ВСУ выпустили 15 артиллерийских боеприпасов по селу Журавлевка. По его словам, украинская армия сбросила две гранаты с БПЛА. Из артиллерии обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка – зафиксировано три и десять прилетов снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀

Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе по селу Вериговка выпущено семь минометных боеприпасов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Старый. Всего зафиксировано шесть прилетов снарядов, пострадавших и нарушений нет.⠀

«В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 5 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – 7. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков. ⠀

Губернатор заявил, что в Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано два прилета снарядов. Также ВСУ сбросили с беспилотников два неустановленных взрывных устройства. По окраине села Репяховка выпущено четыре минометных снаряда, а по территории между селами Репяховка и Графовка – пять минометных снарядов. Также на окраине Репяховки с БПЛА сброшено одно неустановленное взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀

Как отметил Гладков, в Шебекинском городском округе в селе Середа украинская армия сбросила с БПЛА два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших и разрушений. По селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, а по хутору Марьино – восемь. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Как ВСУ обстреляли ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что утром 23 июля ВСУ обстреляли территорию республики. За десять минут было зафиксировано 11 атак. Для обстрела республики украинская армия использовала снаряды 155 миллиметров. Через пять минут ВСУ выпустили еще четыре боеприпаса того же калибра по Петровскому району Донецка. В 04:30 часов по московскому времени по Ясиноватскому району прилетело четыре снаряда.

Кто поджог машины Дмитрия Киселёва

Telegram-канал SHOT сообщил о задержании предполагаемого поджигателя машин журналиста Дмитрия Киселёва. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Тогда ночью мужчина в медицинской маске и бахилах проник на территорию дома телеведущего и поджег Land Rover Defender и гольф-кар Ital Car.

По данным Telegram-канала, задержанный поджигатель машин Киселёва является ключевым агентом Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Крыму. Он давно был завербован спецслужбами Украины и организовывал, курировал и координировал атаки. По информации канала, задержанный диверсант имеет прямое отношение к субботней атаке на Красногвардейский район Крыма.

Что известно об обстреле военкоров в Запорожье

Об атаке на машину с военкорами в Запорожской области стало известно 22 июля. В результате обстрела погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили три военкора, в том числе журналист «Известий» Роман Польшаков, он перенес операцию на стопе. По словам военкора, врачи остановили кровотечение, теперь им предстоит извлечь еще три осколка из его тела.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фотография в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

«Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета», — рассказал Польшаков.

Корреспондент также показал ранение оператора «Известий» Дмитрия Шикова. У него задеты мягкие ткани.

Позже появилась информация о состоянии раненого фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, которого доставили в больницу в Крыму. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести, без угрозы жизни. Журналисту после ранения оказывается вся необходимая медпомощь.

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