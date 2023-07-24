SHOT показал первые кадры после взрыва в московском БЦ ТАСС: на Комсомольском проспекте в Москве обнаружены осколки беспилотника

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры, предположительно, после взрыва, который произошел в бизнес-центре на улице Лихачева в Москве. По его данным, хлопок был очень мощный. Местные власти и Минобороны России информацию пока не комментировали. Также ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о падении беспилотника на Комсомольском проспекте.

Как написал канал, стекла в окнах здания затряслись от взрыва. В настоящее время данных о жертвах и пострадавших не поступало. На место происшествия направляются экстренные службы. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что обломки беспилотника упали на Комсомольском проспекте в центре столицы. Сейчас там работают экстренные службы. Местные власти и Минобороны России информацию пока не комментировали.

Движение по Комсомольскому проспекту перекрыто, пишет РИА Новости со ссылкой на дептранс Москвы. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, беспилотник упал недалеко около здания Минобороны. Канал написал, что БПЛА врезался в здание на Загородном шоссе, еще несколько дронов были сбиты на Комсомольском проспекте. МО РФ и местные власти ситуацию не комментировали.