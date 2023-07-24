SHOT: жители Москвы сообщили об атаке беспилотников

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на информацию от жителей Москвы сообщил, что город атаковали неизвестные беспилотники. Власти пока не комментировали ситуацию.

Как написал канал, в небе над российской столицей слышны звуки взрывов. Граждане, проживающие в Юго-Западном и Южном административных округах рассказали о не менее трех хлопках. В настоящее время точной информации о произошедшем не поступало.

По данным телеканала "360", взрыв произошел в здании офиса в районе станции МЦК ЗИЛ. Стекла окон на верхних этажах выбило. В помещении объявлена эвакуация. Осколки одного из беспилотников упали на Комсомольском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В настоящее время движение там перекрыто, сообщили РИА Новости в Дептрансе Москвы. Местные власти и Минобороны России не комментировали ситуацию.