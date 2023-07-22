Эвакуированным после атаки БПЛА жителям Крыма оказали медпомощь Минздрав: 12 жителям, эвакуированным в ПВР после атаки дронов, оказали медпомощь

Минздрав России сообщает, что 12 жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункты временного размещения после атаки БПЛА, оказана медпомощь, передает РИА Новости. Четверо из них госпитализированы, уточнили в ведомстве.

12 жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в ПВР после атаки БПЛА, оказана медпомощь, четверо из них госпитализированы, — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, в Красногвардейском районе в результате атаки украинского беспилотника взорвался склад боеприпасов. Для минимизации рисков было принято решение о приостановке движения поездов по Крымской железной дороге. По словам главы региона, была также проведена эвакуация населения, проживающего в радиусе пяти километров. Граждане доставлены в пункты временного размещения.

Также сообщалось о перекрытии движения автомобилей по Крымскому мосту второй раз за сутки. Спустя чуть более получаса все ограничения были сняты. О причинах соответствующего решения не уточнялось.