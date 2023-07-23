Украина снова обстреляла российский приграничный регион Старовойт сообщил о 16 прилетах по поселку Теткино в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, зафиксировано 16 прилетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. О пострадавших не сообщается, осколками повреждены крыши двух домов.

Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксировано 16 прилетов, — написал Старовойт.

ВСУ также обстреляли поселок Краснооктябрьский. Никто не пострадал. Из-за повреждения линии электропередачи поселок временно остался без электричества, также частично обесточено село Веселое, добавил губернатор. В результате обстрела в поселке Краснооктябрьский вспыхнул многоквартирный дом, в котором на данный момент никто не живет, уточнил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке украинских дронов атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Он добавил, что на месте находятся сотрудники МЧС, работают все профильные службы.

20 июля Аксенов заявил, что беспилотник ВСУ атаковал один из населенных пунктов региона — поселок Раздольное. В результате удара погибла девочка-подросток. Она ушла из дома без разрешения родителей, чтобы встретить рассвет с подругой. Девочка получила ранения, когда проходила мимо здания магазина, по которому был нанесен удар.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 21 июля сообщил о 31 ударе по селу Журавлевка со стороны ВСУ. Он уточнил, что был выпущен 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Кроме того, Журавлевку атаковали дроном-камикадзе и обстреляли из гранатомета 10 раз.