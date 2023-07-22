Дроны попытались атаковать инфраструктурные объекты Крыма Аксенов: дроны ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о попытке украинских дронов атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Он добавил, что на месте находятся сотрудники МЧС, работают все профильные службы.

Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий, — написал глава Крыма.

20 июля Аксенов заявил, что беспилотник ВСУ атаковал один из населенных пунктов региона — поселок Раздольное. В результате удара погибла девочка-подросток. Она ушла из дома без разрешения родителей, чтобы встретить рассвет с подругой. Девочка получила ранения в тот момент, когда проходила мимо здания магазина, по которому был нанесен удар.

Ранее приграничные российские районы в очередной раз подверглись обстрелам и атакам БПЛА Украины. Глава Крыма рассказал, что российские средства ПВО, а также РЭБ за ночь нейтрализовали 28 беспилотников на востоке полуострова. Кроме того, в Ярославской области ФСБ России предотвратила теракт, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах ВСУ и атаках дронов.