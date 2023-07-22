Гладков: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Журавлевка Гладков: по селу Журавлевка в Белгородской области нанесли 24 удара

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Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

Украинские военнослужащие нанесли 24 удара по селу Журавлевка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что был выпущен 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Кроме того, Журавлевку атаковали дроном-камикадзе и обстреляли из гранатомета 10 раз, добавил глава региона.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов, — написал он.

Глава Белгородской области также сообщил, что в Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд, последствий нет. В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка – зафиксировано шесть и 12 прилетов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Смородино ВСУ запустили три артснаряда, по окраине села Пороз – четыре.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Муром – два минометных снаряда, по поселку Ленинский — пять.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о 33 прилетах по региону со стороны Вооруженных сил Украины. По его данным, в поселке Теткино Глушковского района было замечено 25 прилетов.