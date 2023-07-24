МЧС показало кадры сильного пожара в автоцентре в Кургане

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

ГУ МЧС России по Курганской области в официальном Telegram-канале опубликовало кадры крупного пожара, который произошел в автоцентре в центральном районе Кургана по улице Бурова-Петрова. Огонь распространился на площади одной тысячи квадратных метров, перекинувшись на соседний дом.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 01:28. Спасатели эвакуировали с прилегающей территории автомобили, открытое горение было ликвидировано, говорится в заявлении ведомства. В настоящее время специалисты проводят разбор и пролив конструкции здания. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, огнем были повреждены несколько машин в автоцентре. Для ликвидации пожара привлекались 48 человек личного состава и 13 единиц техники. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины возгорания.

Ранее сильный пожар произошел в одной из квартир 12-этажного дома на Дмитровском шоссе в Москве. Из окон помещения валил густой черный дым. Чтобы спасти заблокированного в квартире мужчину очевидцы натягивали ковры и другие предметы. Через некоторое время подъехали спасательные службы и эвакуировали жильца дома.