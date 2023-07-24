СК РФ возбудил уголовное дело после гибели военкора Журавлева

Фото: vk.com/nazbol

Следственный комитет России возбудил дело после гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции при обстреле Вооруженными силами Украины, сообщается на сайте ведомства. Мужчина погиб 22 июля в районе села Пятихатка Запорожской области.

В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело, — сказано в заявлении СК России.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага». В настоящее время в рамках расследования правоохранительные органы выясняют все детали и обстоятельства «преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», отметили в ведомстве.

По данным следствия, украинская армия «прицельно и целенаправленно» обстреляла группу российских журналистов, работавших в зоне СВО. В результате атаки ВСУ ранения также получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что семье погибшего военного корреспондента Ростислава Журавлева будет оказана вся необходимая помощь. Он также выразил соболезнования родным и близким журналиста.