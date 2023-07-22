В Союзе журналистов пообещали помочь семье погибшего военкора РИА Новости

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев подтвердил NEWS.ru гибель корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле в зоне СВО. По его словам, Союз журналистов окажет помощь семье погибшего коллеги.

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, награждённый Союзом журналистов России знаком «За смелость при исполнении служебного долга» — погиб при обстреле в зоне СВО. Выражаем самые глубокие соболезнования коллегам, семье и близким Ростислава! — заявил Соловьев.

Ранее РИА Новости сообщило о гибели Журавлева в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ.

По данным РИА Новости, также был ранен фотокорреспондент Константин Михальчевский. Кроме того, по данным агентства, корреспондент «Известий» Роман Польшаков получил четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шилкова осколки в мягких тканях и небольшой перелом.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил РИА Новости, что Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести и находится в больнице, где ему оказывается вся возможная медицинская помощь.