«Он был избран целью»: Захарова раскрыла нюансы гибели военкора Журавлева Захарова: попадание военкора Журавлева под снаряд HIMARS было спланированным

Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева два года назад стала результатом преднамеренного удара, заявила в беседе с агентством представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, журналист, имеющий особый статус гражданского лица по международному праву, был сознательно выбран в качестве цели.

Со дня смерти журналиста уже прошло два года. Захарова обратила внимание, что он умер при исполнении профессионального долга, как и многие его коллеги, освещавшие события с передовой специальной военной операции.

Представитель СМИ, приравненный по международному праву к гражданскому населению, был сознательно избран целью для огневого поражения, — подчеркнула дипломат.

Как отметила Захарова, Журавлев погиб от удара высокоточного кассетного боеприпаса американской РСЗО HIMARS, что свидетельствует о спланированном характере атаки. Этот инцидент, по мнению представителя МИД, подтверждает террористическую сущность Украины и ее пренебрежение нормами международного права в отношении журналистов.

Ранее Захарова заявила, что высказывания немецкого министра обороны Бориса Писториуса о готовности бундесвера уничтожать российских военнослужащих свидетельствуют о том, что в НАТО озверели. Москва неоднократно говорила об отсутствии планов нападения на страны Североатлантического альянса.